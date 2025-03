Srbija na Pesmu Evrovizije šalje Princa od Vranje, podrška studentima

BBC News pre 1 sat

Neočekivani pobednik izbora za predstavnika Srbije za ovogodišnju Pesmu Evrovizije, čiji će domaćin biti Švajcarska.

Pevač Stefan Zdravković, koji nastupa pod umetničkim imenom Princ ili Princ od Vranje, sa baladom 'Mila' predstavljaće Srbiju u Bazelu, gde će u maju biti održano 69. izdanje Pesme Evrovizije.

Sa suzama u očima, Princ je izašao na binu da primi nagradu i jedva je uspeo da nešto kaže.

„Mislio sam da je ovo nemoguća stvar, ali toliko smo energije uložili... ovo je vrhunac moje karijere.

„Poručujem svima da uvek veruju u sebe", rekao je.

Upitan može li do pobede u Bazelu, odgovorio je na vranjanskom dijalektu: „Će gi iscepamo".

Ovogodišnje takmičenje obeležila je i podrška nekih takmičara, ali i člana stručnog žirija studentima koji mesecima protestuju tražeći odgovornost za pogibiju 15 ljudi u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu.

Srpski izbor za Pesmu Evrovizije ostaće upamćen i po prvom nastupu neke dreg grupe, koja je na kraju bila drugoplasirana.

Kako se glasalo?

RTS/YouTube/screenshot Princ nije mogao da veruje da je pobedio

Posle glasanja petočlanog stručnog žirija, Sara Vukajlov - Vukyela i Princ su se izdvojili kao favoriti.

Princ je od dva člana žirija dobio maksimalnih 12 poena, a prevagnulo je glasanje publike.

Od glasova gledalaca, Princ je dobio osam poena, a Vukejla samo četiri.

Najviše glasova publike dobili su Bojana i David - za njih je poslato više od 33.000 SMS poruka.

Poredak prvih pet (posle zbira glasova žirija i publike):

Princ - 'Mila' (18 poena) Harem girls - 'Aladin' (17 poena) Vukejla - Mask (16 poena) Bojana i David - 'Šesto čulo' (12 poena) Mimi Mercedes - 'Turbo žurka (12 poena)

Glasovi publike

Bojana i David - 12 Harem girls - 10 Princ - 8 Mimi Mercedes - 7 Ohajo - 6 tam - 5 Vukejla - 4 Maršali - 3 Iskaz - 2 Filari - 1

Glasovi žirija

Slobodan Marković je glasao ovako: Bojana i David 8, Sedlar 10, Princ 12

Snežana Vukomanović: Vukejla 8, Ana&The Changes 10, Ohajo 12

Dragan Đorđević Suzuki: Sedlar 8, Harem girls 10, Vukejla 12

Zorja Pajić - tam 8, Vukejla 10, Harem girls 12

Dejan Kostić - Sedlar 8, Vukejla 10, Princ 12

Pesma Evrovizije biće održana u švajcarskom Bazelu od 13. do 17. maja.

Sve o ovom takmičenju pročitajte u vodiču za početnike.

RTS/YouTube/screenshot Detalj sa nastupa Princa

'Niška banja' i podrška studentima od člana žirija

Izbor za predstavnika Srbije za Pesmu Evrovizije imao je i političku notu.

Pojedini takmičari su u obe polufinalne večeri, a neki i u finalu, pokazali simbole protesta, pružajući podršku studentima koji tri meseca blokiraju fakultete u Srbiji i organizuju proteste, tražeći krivičnu odgovornost za novosadsku tragediju.

U programu uživo, oni su pokazali crvenu šaku i studentske indekse, a neki su i pumpali - balone.

Pumpanje je jedan od najpopularnijih uzvika na antivladinim demonstracijama koji mesecima traju širom Srbije.

Posle nastupa svih učesnika finala, u studiju gde su čekali rezultate glasanja, spontano su zapevali narodnu pesmu 'Niška banja, topla voda'.

Iste večeri studenti iz više gradova Srbije došli su u Niš, gde će u subotu, 1. marta biti održan veliki protest na četiri meseca od pada nadstrešnice u Novom Sadu kada je poginulo 15 ljudi, a dvoje povređeno.

Dragan Đorđević Suzuki, član stručnog žirija, uoči saopštavanja rezultata pozdravio je studente i njihovu, kako je rekao, borbu za pravdu.

Slobodan Marković, predsednik žirija, izvinio se gledaocima zbog „lošeg kvaliteta pesama" koje su ove godine pristigle na konkurs za takmičenje.

Indeksi, crvene šake i pumpanje

Tokom obe polufinalne večeri 25. i 26. februara u studiju RTS-a u Košutnjaku, crveni detalji privukli su pažnju gledalaca.

Članovi mlade grupe Kruz roudi su posle nastupa u prvoj polufinalnoj večeri tokom intervjua u studiju predviđenom za sve takmičare podigli crvene indekse - studentske knjižice.

A Ana Ćurčin, koja je nastupala sa bendom The Changes (Promene), na kraju nastupa je podigla uvis crvenu šaku - jedan od simbola tekućih protesta u Srbiji.

Isto je ponovila i u finalu.

'Ruke su vam krvave', jedan je od glavnih slogana protesta u Srbiji, a mnogi nose crvene rukavice, ostavljaju tragove crvenih šaka po zgradama ili ulicama, ili nose transparente i bedževe.

Članovi grupe Biber nosili su bedževe 'Laki štrajk' i krvavu ruku, a prethodno su za Vreme izjavili da im je „neprijatno što učestvuju, ali da zbog kazni ne mogu da se povuku".

I neki drugi učesnici druge polufinalne večeri iskazali su podršku studentima u Srbiji, noseći bedževe sa glavnim simbolima protesta, poput crvene šake.

Takve bedževe imali su članovi mladog pop benda Maršali iz Bečeja.

Pevač Aleksandar Sedlar je na kraju otpevane balade podigao levu ruku i polazao crvenu šaku.

Šta je pisalo na ekranu tokom nastupa grupe Ohajo?

Ohajo, rok grupa iz Beograda, imala je zapažen scenski nastup.

Momci su se malo dimili, ali su i napravili malu 'diverziju'.

Dok su nastupali, gledaoci su na ekranima, na kajronu mogli da isprate reči pesme Mama.

Pred kraj pesme, na kajronu je bilo ispisano nešto drugo od onoga što pevaju:

'Nema straha, ustajemo... Hodaju od grada do grada, širi se sloboda/Više se ne plašimo, tu smo spremni'.

'Borba mnogih mladih ne prestaje'

Poslednji nastup druge polufinalne večeri bio je predviđen za mladu grupu AltCtrl.

Bend je već ranije nastupao na ovom takmičenju, ali pod drugim imenom.

Posle nastupa, u intervjuu u studiju, jedan od članova grupe je rekao:

„Mi smo tu godinama, i evo ponovo smo ovde. Naša borba ne prestaje, isto kao što ni borba mnogih mladih ljudi ovde ne prestaje".

Mnogi su na društvenim mrežama ovu izjavu protumačili kao podršku studentskim demonstracijama u Srbiji.

Otkaz voditelja

Uoči prve polufinalne večeri, glumac Slaven Došlo i muzičarka Bojana Vunturišević, otkazali su učešće u takmičenju.

Došlo je, kao i prošle godine, trebalo da bude jedan od voditelja izbora srpskog predstavnika.

„U trenutnim društvenim okolnostima ne vidim mogućnost da s punim integritetom obavim posao domaćina ovog takmičenja, niti da stanem iza sebe ili samog događaja na način koji smatram ispravnim", napisao je glumac u objavi na mrežama.

Njegov potez sledila je Vunturišević.

Preko društvenih mreža, ona je poručila da se pridružuje bojkotu Javnog servisa Radio-televizije Srbije - organizatora takmičenja - na koji je pozvao Univerzitet umetnosti u Beogradu.

Nije objašnjeno da li je ona trebalo da nastupi u revijalnom delu programa ili kao članica žirija koji bira predstavnika Srbije na evropskom takmičenju.

„Za milion godina"

Program prve polufinalne večeri počeo je legendarnom pesmom „Za milion godina", koju su pre 40 godina snimili pevači i muzičari bivše Jugoslavije u okviru svetske akcije pomoći gladnima u Africi.

Ta pesma se često peva i na sadašnjim protestima širom Srbije, uglavnom na skupovima prosvetnih radnika.

Otkako se na nedavno renoviranoj železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra obrušila nadstrešnica i poginulo 15 ljudi, a dvoje teško povređeno, počeli su svakodnevni protesti opozicije i aktivista raznih organizacija, da bi im se potom pridružili i studenti.

Protesti su se vremenom omasovili i prerasli u bunt protiv vlasti i korupcije, za koju mnogi smatraju da je dovela do novosadske tragedije.

Istorijski nastup dreg kraljica

Prvo polufinalno veče Pesme za Evroviziju obeležio je i nastup dreg kraljica Harem girls.

Bio je to prvi takav nastup u dugogodišnjem izboru predstavnika Srbije za evrovizijski šou.

Uz etno i orijentalni zvuk, Harem girls pevaju o Aladinu i njegovim ljubavnim mukama.

Pet muškaraca i jedna žena čine grupu dreg kraljica Harem girls, a posle nastupa su rekli da im je cilj da šire dreg kulturu i da im je san da nastupe na velikom evropskom muzičkom takmičenju.

Malo je nedostajalo da im se san ostvari, jer su u finalu zauzele drugo mesto.

Turbo žurka: 'Koliko se trese guza'

Nije yes, yes, yes, nego da, da, da.

Mimi Mercedes je obećala da će u Bazelu, ako pobedi, napraviti ludu srpsku žurku.

Baš kao što poručuje u pesmi Turbo žurka sa elementima repa, trepa, etna:

Priča se širi morem i po kontintentu/Da ovde prave žurke najjače na svetu/Cela Evropa tada saznaće za 'štetu'/Ovde nije bitno ko je crn il' plav, već samo ko je luđi slav

Mlade nade: Lensi, Maršali, Vukajla

Na ovogodišnjoj Pesmi za Evroviziju bilo je i nekoliko debitanata, a među njima, 17-godišnja Lena Nikolić Lensi, koja je snažno otpevala baladu 'Hvala ti', na momente podsećajući na Lanu Del Rej.

Ona je maltene slučajno uopšte došla na takmičenje.

Pošto je uoči takmičenja diskvalifikovana pesma 'Vanja' grupe Dram, umesto njih pozvana je Lensi, koja je imala 16 godina kad je prijavila pesmu.

Hm, ko je rekao Bejbi Lazanja?

Da, i Bejbi Lazanja, odnosno Marko Purišić, uopšte nije trebalo da se takmiči na prošlogodišnjem hrvatskom izboru za Pesmu Evrovizije.

Ali, ušao je kao prva rezerva i... znate već šta je bilo - umalo da Hrvatska bude domaćin obogodišnjeg, 69. izdanja Eurosonga.

Kako su se samo radovali mladi Bečejci iz benda Maršali kada su, mimo mnogih očekivanja, saznali da su među 16 finalista.

Nastupili su sa pesmom 'Polica za sanjanje' i podsetili na Bitlse... ma ne, više na njihove starije sugrađane iz benda Eva Braun.

Sara Vukajlov - Vukejla, studentkinja prestižnog Univerziteta Berkli, bila je jedan od favorita.

Ubedljiv nastup, sjajan glas, dobra pesma, poljubac sa plesnom pratnjom na kraju...

I can hear the bells ring, glasi početak refrena pesme Mask.

Zvona se ipak nisu oglasila u petak uveče u njenu čast.

Nastup sa gipsom preko cele noge i onda bes

Maja Nikolić, jedna od najpoznatijih učesnica ovogodišnjeg takmičenja za srpskog predstavnika na Eurosongu, nastupala je sa gipsom na nozi.

Ona se povredila pre nekoliko nedelja, pa su je, kako je rekla, nosili na probama, ali i tokom nastupa.

Iako je sa pesmom 'Žali srce moje' važila za jednog od favorita, ipak nije prošla u finale.

Bila je besna posle saopštavanja rezultata, izražavajući sumnju da nije dobila dovoljno da uđe u finale.

„Jasno vam je da sam morala da uđem u finale. Zahvaljujući vama, mi smo apsolutni pobednici.

„Jasno vam je da je glasala i Australija i Los Anđeles i San Dijego gde sam živela. Videćete. Tražite izveštaj", rekla je ona novinarima.

Posebno je kritikovala Harem girls.

„Da li bi bilo logično da tamo (u Bazelu) piše Srbija, da stoji ovolika zastava i da nas predstavljaju neke čudne čike sa 140 kilograma i ovolikim trepavicama.

„Tolike trepavice sam zadnji put videla u rijalitiju Dvor. Trepavice kao za moja tri oka. Ja kažem, šta je ljudi ovo? Je l' ovo stonoga ili trepavica?

„Sve je to super, ali Srbin je onaj ko veruje u Boga, slavi slavu. Pala sam na Sretenje, znači da mi nije mesto ovde. Tri kosti sam polomila. Nije hteo Bog da učestvujem. Gospod je tamo gde mi nismo bili", rekla je pevačica u svom stilu.

Kaže io da nema ništa protiv da pobedi gej, „ali da bude dostojanstven".

„Je l' šaljemo transrodne osobe? Okej, ali onda molim vas, vodite ih na trening, neka skinu 40 kilograma, ne mogu da idu kao spodobe od 120 kila i ne može trepavica za oko ovolika da bude.

„Harem ima dobru pesmu, ali oni da pobede u Bazelu, teško", dodala je.

Olivera Kovačević je ispred RTS-a, negirala tvrdnje Maje Nikolić i njene sumnje u vezi sa glasanjem.

„Petočlčani žiri je glasao na probi, a večeras je glasala publika. Notar je sabrao glasove publike i žirija i videli ste listu finalista", rekla je ona novinarima.

Niti mi možemo da utičemo niti znamo ko će proći, dodala je.

Na komentare pojedinih takmičara koji su bili gnevni na RTS, Kovačević je rekla da će svi rezultati biti postavljeni na sajtu Javnog servisa posle finalne večeri.

Spisak finalista

Za odlazak u Bazel borili su se:

„Ohajo" - Mama Mimi Mercedez - Turbo žurka Vukayla - MASK Ana&The Changes - Brinem „Biber" – Da mi se vratiš Bojana x David - Šesto čulo „Maršali" - Po policama sećanja Princ - Mila Sedlar - Oči boje zemlje Lansy - Hvala ti Milan Nikolić i Caka - Storia del amor "Harem Girls" - Aladin Tam - DURUM DURUM Filarri - Meet and Greet „Iskaz" - Trendseter „Kruz Roudi" - Sve i odmah

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 03.01.2025)