Oglasio se Zelenski, nakon što mu je Tramp naredio da napusti Belu kuću

Posle burne razmene u Ovalnoj kancelariji sa predsednikom Donaldom Trampom, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski oglasio se objavom na platformi X. „Hvala Ameriko“, objavio je Zelenski nakon što mu je Tramp naredio da napusti Belu kuću.

Thank you America, thank you for your support, thank you for this visit. Thank you @POTUS, Congress, and the American people. Ukraine needs just and lasting peace, and we are working exactly for that. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2025 „Hvala ti Ameriko, hvala ti na podršci, hvala ti na ovoj poseti. Hvala Trampu, Kongresu i američkom narodu.” Dodao je da je „Ukrajini otreban pravedan i trajni mir i mi radimo upravo na