"Ćerka mi je rekla "Majko, smiri se, budi mirna, umro Sale Popović"" Sanja Đorđević slomljena nakon što su joj saopštili za smrt Saše Popovića: "Pozvala sam Brenu, plače na sav glas"

Pevačica Sanja Đorđević slomila se nakon što je čula vest o smrti Saša Popović.

Njoj je tužnu vest saopštila ćerka, a Lepa Brena kroz suze potvrdila. "Preteško mi je šta da vam kažem. Znam ga od prvog dana svoje karijere. On je bio tu uz sve nas pevače i za muzičare. Neverovatan je bio čovek. Mnogo je teško jer kad se setim u najtežim trenucima, konkretno rata on mi je pomogao, ne samo meni nego svima kojima je pomoć bila neophodna", priča Sanja pa dodaje: "Neverovatno koliko je to bio dobar čovek, ovo su najteži životni trenuci. Ja ne verujem