Vučić: Prosečna plata u Boru 1.084 evra, završićemo do kraja godine brzu saobraćajnicu do Golupca i bolnicu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Borskom i Zaječarskom okrugu stigao je danas u Bor, gde se obratio građanima i govorio o prosečnoj plati u Boru koja prelazi 1.00O evra i novim projektima.

"Danas je prosečna plata u Boru 1.084 evra. Naravno u RTB je veća", rekao je predsednik Srbije. On je najavio završetak bolnice jer to znači bolji standard i sigurniju budućnost za decu u tom kraju. "Završićemo do kraja godine brzu saobraćajnicu do Golupca, ali nam je plan da odmah nastavimo ka Brzoj Palanci, jer je to važno za celu istočnu Srbiju. Biće nam potrebne godine to da uradimo, ali to će biti spas za te krajeve", rekao je Aleksandar Vučić.