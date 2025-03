Gašić o Kaštelima i Đilasu:Vidimo gde je presek interesa 'prijatelja' srpskog naroda

BEOGRAD - Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da poruka narodnog poslanika Dragana Đilasa, u kojoj ubistvo predsednika Republike naziva ''uslugom Srbiji'', i paljenje lutke sa likom Aleksandra Vučića na karnevalu u Kaštelima kod Splita, predstavljaju izraze iste političke ideologije.

''Drugu godinu zaredom u Kaštelima se ponavlja taj skaradni čin koji se ne može opravdati ni folklorom niti karnevalskim ludorijama. To je refleksija duboke mržnje prema srpskom narodu personifikovanom u Aleksandru Vučiću. Istovremeno, Đilas otvoreno kaže da bi onaj ko Vučića ubije, Srbiji učinio uslugu. Jasno je, dakle, u kojoj tački se preseca interes 'prijatelja' srpskog naroda'', poručio je Gašić u izjavi. On ističe da do sada nije primetio reakciju zvaničnog