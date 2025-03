Laslo Đere podigao trofej Posle mnogo muke osvojio ATP turnir

Nakon što su Međedović i Kecmanović podizali trofeje u 2025. godini, sada je to uradio i Đere. Interesantno je da se još čeka Đoković.

Srpski teniser Laslo Đere osvojio je titulu na ATP turniru serije 250 u čileanskom Santijagu, pošto je posle fantastičnog finala koje je trajalo skoro dva i po sata - savladao Santijaga Baeza 2:1 (6:4, 3:6, 7:5). Ovo je treća titula u karijeri za Đerea, posle Rija 2019. i Sardinije 2020, ali ujedno i prva ATP titula. Djere conquers Santiago! 🏆 In his 150th win, a 6-4 3-6 7-5 victory over Baez secures Laslo Djere’s first ATP trophy in 5 years! #MovistarChileOpen