Danas sunčano, ali hladno! Ovo mesto je osvanulo sa -8! Sledi otopljenje, temperature se penju na 20 stepeni!

U Srbiji će danas tokom jutra biti hladno, ponegde sa slabim mrazem, a tokom dana biće pretežno sunčano.

Samo ujutro na jugozapadu, jugu i jugoistoku umereno oblačno, uz vetar slab i umeren severni i severozapadni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Najniža temperatura će se kretati od -4 do jednog stepena, a najviša od osam do 12 stepeni. U Beogradu sunčano, do 10 steoeni U Beogradu će jutro biti hladno, na periferiji se očekuje slab mraz, dok će tokom dana biti pretežno sunčano. Vetar će biti slab severni i severozapadni, a najniža temperatura od