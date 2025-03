U Srbiji umereno oblačno, najviša temperatura 12 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će danas na severu biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i suvo, u ostalim krajevima oblačno, mestimično sa kišom, a u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije sa snegom.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura iznosiće od -1 do 5 dok će najviša dnevna temperatura biti od 6 do 12 stepeni Celzijusa. Ujutru i pre podne u centralnim, a posle podne i u ostalim krajevima prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak severni i severozapadni. I u Beogradu danas malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i suvo. Vetar slab i umeren, severni i