Vreme pretežno sunčano sa prolećnim temperaturama

Danas pretežno sunčano, samo pre podne na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije umereno oblačno. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od -2 do 1, a najviša od 8 do 12 stepeni.

Utorak: Pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od -3 do 2, a najviša od 10 do 13 stepeni. Sreda: Pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, severni. Najniža temperatura od -2 do 3, a najviša od 13 do 17 stepeni. Prognoza vremena za narednih pet dana (od 06.03.2025. do 10.03.2025.) Pretežno sunčano i malo toplije. Za vikend (08. i 09.03.) prolazno umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo. RHMZ