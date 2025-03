Zelenski: Spremni smo raditi za mir pod Trumpovim vodstvom

Ukrajinski predsjednik izrazio je žaljenje zbog svađe sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izrazio je žaljenje zbog događaja u Bijeloj kući u petak prošle sedmice, gdje je imao žestoku raspravu sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i potpredsjednikom JD Vanceom. “Sastanak u Washingtonu u Bijeloj kući u petak nije prošao kako je trebalo”, napisao je u objavi na X-u. Nastavite čitati “Žalosno je što se to dogodilo. Vrijeme je da se stvari isprave.” I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace. None