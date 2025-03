(Video) "imala sam četiri spontana pobačaja": Pevačica Marija Mikić je prošla kroz težak period: "Nisam se radovala dok nisam rodila Đurđu"

Marija Mikić je u skladnom braku već nekoliko godina. U tom braku je dobila ćerku i sina, ali nije sve oduvek bilo idilično kako je danas o čemu priča otvoreno u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" koja se emituje samo na Blic televiziji na kanalu 117 ponedeljkom u 22 sata.

Marija Mikić je uvek pred kamerama nasmejana, ali je ona baš kao i mnogi prolazila kroz bolne trenutke. Upravo o tim trenucima koji su joj veoma teško pali Marija govori pred kamerama Blic televizije u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović". Marija je vodila borbu sa činjenicom da treba da se ostvari kao roditelj. Imala je određene probleme. - Stalno apelujem na to i stalno potenciram gde god i ko god da me pita i kad me ne pita kažem: "Izvinite mogu sam