U Srbiji danas sunčano vreme, temperatura do 15 stepeni

U Srbiji će danas biti sunčano vreme, sa temperaturom do 15 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom jutra hladno, u većini mesta slab do umeren mraz, a ponegde i kratkotrajna magla. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od minus šest stepeni do dva, a najviša od 12 do 15 stepeni. U Beogradu tokom jutra hladno vreme, na periferiji slab mraz. Tokom dana sunčano, uz slab i promenljiv vetar. Najniža temperatura od minus tri stepena do dva, a najviša oko 13.