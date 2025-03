Subotički studenti u subotu kreću peške do Beograda

Oni se okupljaju u 7.30h u subotu, 8. marta, ispred Ekonomskog fakulteta, odakle polaze pola sata kasnije.

Prva stanica im je Stari Žednik, gde će napraviti pauzu od oko 30 minuta. Oko 17 časova bi trebalo da budu u Bačkoj Topoli, gde će noćiti. Sutradan kreću preko Malog Iđoša i Feketića do Srbobrana, gde će prespavati. Trećeg dana pešačenja, preko Siriga će doći do Novog Sada. Plan za šetnju od Novog Sada do Beograda još uvek nisu objavili.