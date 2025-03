Na Kosovu završeno prebrojavanje svih glasova s izbora, slede konačni rezultati

Centralna izborna komisija završila je proces prebrojavanja svih glasova za izbore 9. februara, prenose prištinski mediji.

Ovaj proces je završen sa dva sata zakašnjenja, jer se najavljivalo da će se glasovi prebrojati večeras do 19 časova. Potrparol CIK-a, Valjmir Eljezi, podsetio je da sada sledi objavljivanje konačnih rezultata, ali i da se za to mora sačekati istek zakonskog roka. „Prema članu 105. Zakona o opštim izborima, CIK je u obavezi da sačeka najmanje 48 sati do objavljivanja konačnih rezultata izbora za Skupštinu Kosova. Ovaj član predviđa mogućnost podnošenja pritužbi