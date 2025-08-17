Neredi u Valjevu: Zapaljene prostorije SNS-a, Dačić o hapšenjima

Sinoćni protest u Valjevu, organizovan zbog preterane upotrebe policijske sile na prethodnom skupu, eskalirao je u nerede tokom kojih su zapaljene prostorije Srpske napredne stranke i napadnute zgrade Gradske uprave i Tužilaštva.

Policija je intervenisala suzavcem i uhapsila više osoba, a ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ocenio je dešavanja kao „drastično narušavanje javnog reda i mira“. Hronologija incidenata u centru grada Do prvog većeg incidenta došlo je oko 21:30, kada je grupa maskiranih mladića bakljama i drugim pirotehničkim sredstvima zapalila sedište SNS-a u centru Valjeva. Kako je javila reporterka agencije Beta, u prostorijama i ispred njih u tom trenutku nije bilo ni