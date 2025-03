Vremenska prognoza 7. mart 2025.

Ostaje sunčano i veoma toplo za ovaj period godine. Ipak, računajte na sveže jutro. Na jugu zemlje se očekuje i slab mraz. Tokom dana prava prolećna temperatura od 19 stepeni do 23 stepena. I u Beogradu nakon svežeg jutra, dan sunčan, uz 21 stepen.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 07.03.2025. Petak: Sunčano i toplo za ovaj period godine. Vetar slab, južni i jugoistočni, u donjem Podunavlju i umeren. Najviša temperatura od 19 do 23 stepena. 08.03.2025. Subota: Pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv, u košavskom području slab i umeren, južni i jugoistočni koji će na jugu Banata povremeno biti i jak. Najniža temperatura od 0 do 7, a najviša od 18 do 22 stepena.