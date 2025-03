Vučić: Nisam najsrećniji što sam potpisao Zakon o visokom obrazovanju

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je danas da nije srećan što su usvojene izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju i ocenio da zaposleni na fakultetima nisu zaslužili veće plate.

On je na skupu "Žene, snaga Srbije" kazao da je prihvatio da potpiše taj zakon zato što su se predsednica skupštine Srbije Ana Brnabić i ministri tako dogovorili sa predstavnicima univerziteta, ali da nije najsrećniji zbog toga.

"Ne mogu da se dodvoravam rektorima, dekanima i profesorima koji štrajkuju, a traže da im pare budu isplaćene (...) Onaj stručnjak rektor Đokić nekoliko meseci ništa ne radi, a juče poziva ljude na generalni štrajk", naveo je Vučić.

Skupština Srbije usvojila je u četvrtak izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju kojim se budžetska sredstva za visokoškolske ustanove uvećavaju za 20 odsto i koji predviđa povećanje plata zaposlenih za 15,97 odsto.

Vučić je najavao i da će država osnovati alimentacioni fond iz kog će ženama biti isplaćivana alimentacija u situacijama kada očevi to ne čine.

"Država će preuzeti na sebe da plaća alimentaciju kada neodgovorni očevi to ne rade, ali ćemo ih onda sudski goniti i sve to im naplatiti. Žene će za to vreme redovno primati alimentaciju i neće se mučiti po sudovima godinama", naveo je predsednik Srbije.

(Beta, 07.03.2025)