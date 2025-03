Lončar: Dete koje je preminulo na UKC Niš imalo tešku upalu srčanog mišića

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je obdukcija sedmogodišnjeg dečaka iz Leskovca koji je preminuo na Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) u Nišu pokazala da je dečak imao tešku upalu srčanog mišića.

Prema rečima ministar zdravlja Zlatibora Lončara upala je dovela do slabosti srčanog mišića koja ne može da se preživi. "Pokrenuta je istraga, urađena je obdukcija koja je pokazala da je dete imalo tešku i jaku upalu srčanog mišića što je dovelo do slabosti srčanog mišića. To ne može da se preživi, to je uzrok. Dešavaju se nekada stvari na koje ne možete da utičete i za koje nemate lek", istakao je Lončar. Dodao je da je u toku nadzor koji će pokazati da li su svi