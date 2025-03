Selaković otkrio detalje kako je napadnut, brojne osude incidenta

Ministar kulture Nikola Selaković izjavio je danas da se dobro oseća posle sinoćnjeg napada u Beogradu i ispričao da ga je nepoznata osoba, posle psovki i uvreda, udarila u glavu i potom pobegla. "Nepoznato lice me je napalo sa leđa, išao sam od svog stana da posetim roditelje, oko 21.35", rekao je Selaković za Radio-televiziju Srbije.

On je dodao da je to lice psovalo i da je počinilac rekao da će "nas nabiti na kolac, misleći na nas iz SNS, kako se izrazio". Selaković je rekao da mu je to lice prišlo s leđa. "Kada sam se okrenuo da razgovaram s njim, on me je udario i pobegao. Udario me je u predelu glave, sa leve strane nosa", kaže Selaković, dodajući da je isečen u predelu leve slepoočnice i da su mu naočare spale pri udarcu. Kaže da je uzeo povrednu listu nakon pregleda kod lekara i da je