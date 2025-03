Selaković za RTS: Dobro se osećam posle sinoćnjeg napada - nepoznato lice prišlo mi je s leđa, udarilo u predelu glave i pobeglo

Ministar Nikola Selaković rekao je za RTS da se dobro oseća posle sinoćnjeg napada u Beogradu. Nepoznato lice udarilo me je, nakon psovki i uvreda, u predelu glave, sa leve strane nosa i pobeglo, naveo je Selaković. Govoreći o atmosferi koja je dovela do napada, istakao je da postoji velika nervoza kod, kako kaže, grupe blokadera.

