Dačić: Radi se na identifikaciji i hapšenju osumnjičenog za napad na Selakovića

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je policija sa snimka kamera izdvojila jedno lice za koje se sumnja da je sinoć fizički napalo ministra kulture Nikolu Selakovića i istakao da se radi na identifikaciji i hapšenju osumnjičenog.

''Policija je došla do lika za kog se sumnja da je izvršilac tog napada i nadam se da će uskoro doći do hapšenja. Policija je izdvojila jedno lice i postoje snimci prilaska i odlaska nakon tog događaja. Radi se na njegovom hapšenju'', rekao je Dačić za TV Prva. Dačić je dodao da su do policije u toku noći dolazile razne informacije zbog čega je ministar napadnut, a jedina istina je da ga je neko napao iz, kako je rekao, političkih razloga. ''Dobijao sam noćas