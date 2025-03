Tramp: Ukrajina možda ''ne preživi'' rat čak i uz našu pomoć

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u nedelju da postoji mogućnost da Ukrajina ''ne preživi'' rat protiv Rusije čak i u slučaju da Sjedinjene Američke Države nastave da Kijevu pružaju pomoć u ratu.

On je u intervjuu za Foks njuz rekao da SAD imaju ''određenih slabosti'' kad je reč o Rusiji. ''Dvoje je potrebno za to. Vidite, to (rat) nije trebalo da se dogodi. A sad smo zaglavljeni u ovom neredu'', rekao je Tramp. Dodao je da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski uzeo novac od SAD pod Džozefom Bajdenom "kao slatkiš od bebe", a da je on promenom politike preuzeo taj slatkiš. Naveo je da je Zelenski bio ''nezahvalan'' tokom razgovora u Beloj kući u