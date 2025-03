Tenzije u Bukureštu dok krajnje desni kandidat osporava odbijanje učešća na izborima

Rumunski krajnje desničarski političar Kalin Đorđesku (Calin Georgescu) najavio je u ponedeljak da će se boriti da mu bude dozvoljeno da se kandiduje za ponovljene predsedničke izborepošto je njegova diskvalifikacija izazvala sukobe stotina njegovih nezadovoljnih pristalica i policije.

Dok su Bukureštu vladaju tenzije posle nasilja, Đorđesku je pozvao pristalice u objavi na društvenim mrežama da ostanu mirni dok se bori da poništi odluku Centralne izborne komisije (CIK) koja je donesena dan ranije, preneo je Rumunski servis RSE. "Idemo zajedno do kraja za iste vrednosti, mir, demokratiju, slobodu", rekao je Đorđesku. On ima vremena do 19 časova u ponedeljak da uloži žalbu na odluku CIK-a kojom je diskvalifikovana njegova prijava na osnovu presude