Oglasio se Vatikan: Papa Franja više nije životno ugrožen

Lekari su danas saopštili da papa Franja više nije neposredno životno ugrožen od upale pluća zbog koje se već skoro mesec dana nalazi u bolnici, ali da će ostati hospitalizovan još nekoliko dana kako bi primao terapiju.

Kako prenosi AP, lekari su dodali da je stanje 88-godišnje pape stabilno i da je proteklih dana došlo do konsolidovanog poboljšanja, kako su to potvrdile analize krvi i pozitivna reakcija na lečenje. Vatikan je saopštio da su doktori promenili ranije oprezne prognoze, što znači da on više nije neposredno životno ugrožen nakon prvobitne respiratorne infekcije sa kojom je primljen u bolnicu 14. februara. S obzirom na kompleksnu kliničku sliku biće, međutim, neophodno