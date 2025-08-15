Tramp otputovao na Aljasku, poručuje – ulozi su visoki, Putin iz Magadana putuje na samit

RTS pre 22 minuta
Tramp otputovao na Aljasku, poručuje – ulozi su visoki, Putin iz Magadana putuje na samit

Rat u Ukrajini – 1.269. dan. Američki predsednik Donald Tramp napustio je Vašington avionom "Air Force One", kako bi se sastao s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na Aljasci radi razgovora o mogućem sporazumu o prekidu vatre za Ukrajinu. Pre leta poručio je "ulozi su visoki. Putin je već jutros stigao u Magadan, dalekoistočnu rusku oblast, odakle će otići u Enkoridž na sastanak sa šefom Bele kuće, koji počinje u 21.30 časova po srednjoevropskom vremenu u vojnoj bazi "Elmendorf-Ričardson".

Si-En-En: Hegset se priključuje američkoj delegaciji Ministar odbrane SAD Pit Hegset na putu je za Aljasku, odvojeno predsednika Donalda Trampa, rekao je američki zvaničnik za Si-En-En. Hegset nije bio među zvaničnicima na spisku onih koji putuju sa američkim predsednikom na njegov samit sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Si-En-En navodi i da je načelnik združenog generalštaba, general Den Kejn, takođe na putu za Enkoridž, prema svom javno objavljenom
