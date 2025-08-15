Od najnovijeg Hronološki Delegacije Rusije i Sjedinjenih Država na samitu predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa na Aljasci uključuju šefove spoljnopolitičkih resora i ministre finansija.

RIA Novosti pružaju kompletan sastav delegacija. Rusiju će u pregovorima predstavljati ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, pomoćnik predsednika za spoljnu politiku Jurij Ušakov, ministar odbrane Andrej Belousov, ministar finansija Anton Siluanov i specijalni predsednički predstavnik za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev. U delegaciji SAD na predstojećem samitu je i pet visokih predstavnika: državni sekretar Marko Rubio, ministar