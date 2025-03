(Video): Šta je tačno sinoć izgovorila novinarka RTS Bojana Mlađenović tokom intervjua s Vučićem

Nekoliko studenata koji su sinoć blokirali zgradu RTS-a u Beogradu je izjavilo reporterima "Blica" i novinarima drugih medijskih kuća da je povod za blokadu to što je urednica i novinarka RTS-a tokom intervjua sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem "studente nazvala ruljom". S druge strane, u zvaničnim pozivima studenata na blokadu Javnog servisa, objavljenim na društvenim mrežama, ne navodi se ovaj povod. Šta je tačno rekla novinarka Bojana Mlađenović?

Kako se vidi iz snimka javno dostupnog na sajtu RTS-a, Bojana Mlađenović je termin " rulja" upotrebila dva puta. Prilikom drugog pominjanja, istakla je da "ne misli na studente", nego na one za koje Vučić kaže da su spremni da vrše nasilje. Šta je rekla novinarka RTS Bojana Mlađenović? Vučić je tokom intervjua na RTS-u govorio o svojim saznanjima da će na protestu u Beogradu 15. marta doći do nasilja i incidenata. Na to je Bojana Mlađenović konstatovala da bi možda