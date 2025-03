Stižu pljuskovi s grmljavinom, a ovo je tačan datum! Hladni front u Srbiju donosi novi preokret vremena: Na snazi upozorenje na olujne udare vetra

U Srbiji se danas očekuje smena sunčanih i oblačnih intervala i tokom većeg dela dana biće suvo.

Međutim, uskoro sledi novi preokret vremena. U ovom času Jadranskom moru približava se snažan oblačan sistem sa obilnim padavinama, koji će se potom preko Jadrana premeštati i ka našoj zemlji. Već večeras do jugozapada i zapada Srbije, a potom i do ostalih stiže jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima. U noći ka četvrtku i u četvrtak ujutro širom Srbije očekuje se umerena do jaka kiša, povremeno sa pljuskovima. Padavine će se u jugozapadnoj visinskoj struji