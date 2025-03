Isključenja vode u Kragujevcu: Popravke za 12. mart

JKP Vodovod i kanalizacija Kragujevac – havarijska isključenja na dan 12.03.2025.

Centar ul. 27. Marta ( od 08:00 do 12:00 časova ), popravka ulične linije. Centar ul. Branka Radičevića ( od 12:00 do 16:00 časova ), popravka hidranta. Maršić ul. Sonje Marinković ( od 16:00 do 19:00 časova ), popravka kućnpg priključka. Bresnica ul. Ivana Cankara ( od 08:00 do 12:00 časova ), popravka ulične linije. Bresnica ul. Bate Radakovića ( od 12:00 do 16:00 časova ), popravka kućnpg priključka. Vinogradi ul. Baje Sekulića ( od 16:00 do 19:00 časova ),