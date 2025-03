Tramp: Pozitivne poruke sa sastanka u Džedi, delegacija SAD na putu za Rusiju

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je dobio ”pozitivne poruke” povodom sastanka američke i ukrajinske delegacije u Saudijskoj Arabiji, ali i dodao da one ne znače ništa i da je reč o ”ozbiljnoj situaciji”.

On je naveo da američka delegacija ”u ovom momentu” putuje u Rusiju da razgovara sa ruskim predstavnicima u nacrtu predloga koji je juče predstavljen u Džedi, prenosi Rojters. – Nadam se da ćemo od Rusije dobiti prekid vatre. Ako dođe do toga, mislim da smo na 80 odsto do toga da okončamo ovo užasno krvoproliće – poručio je Tramp. On je ponovo optužio prethodnog američkog predsednika Džozefa Bajdena za to što je “dozvolio da počne rat”. Istakao je da SAD mogu da