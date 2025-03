Vučić: Zamolio "studente koji žele da uče" da u subotu odu kući iz Pionirskog parka

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zamolio je studente koji žele da uče i koji se nalaze u Pionirskom parku da u subotu, 15. marta odu kući i da se vrate dan kasnije. "Moja molba za, da bismo izbegli sve neprijatnosti, posebno devojke, da odu u subotu kući. Možete i svi da odete, samo da ne budete ugroženi, pa da se vratite dan kasnije", rekao je Vučić u razgovoru sa studentima koji žele da uče.

On je istakao da je sada već velika gužva u Pionirskom parku, koji je ogroman i ima 3,2 hektara. Dodao je da je lepo što su studenti smislili naziv za njihovo okupljanje sabor i da je to mnogo lepše ime nego plenum. Predsednik je naglasio da će država, ako studenti koji žele da uče odluče da ostanu, dati sve od sebe da sačuva taj prostor, da ga ogradi. 'Ali nisam siguran da oni neće da bacaju kamenice, topovske udare, kad su to mogli u Skupštini. Ali ovo je moja