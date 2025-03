Promenljivo oblačno i toplo, temperatura do 23 stepena

NOVI SAD - U Srbiji će danas ujutro biti oblačno uz postepeni prestanak kiše i to prvo u zapadnoj polovini zemlje, a tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i toplo za ovaj period godine uz umeren, povremeno i jak jugozapadni vetar koji će uveče biti u slabljenju, a uslova za kratkotrajnu kišu ima sredinom dana u Vojvodini i ponegde na jugoistoku zemlje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najniža temperatura biće od osam do 13 stepeni, a najviša od 19 do 23 stepena. U Novom Sadu očekuje prestanak kiše i postepeno razvedravanje, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i toplo za ovaj period godine uz umeren, povremeno i jak jugozapadni vetar koji će uveče biti u slabljenju. Najniža temperatura će se kretati od 10 do 13 stepeni, a najviša dnevna biće oko 21 stepen. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 20. marta, do