Ubio se Radiša Ilić, bivši golman Partizana

Bivši golman Partizana Radiša Ilić (47) izvršio je samoubistvo skočivši sa terase stana u zgradi u kojoj je živeo.

On je branio za “crno-bele” iz Humske u dva navrata, prvi put od 1998. do 2003. godine, a potom i od 2010. do 2013. godine, dok je imao i jedan nastup za seniorsku A reprezentaciju Srbije. U leto 2010. godine je bio jedini igrač za koga je Partizan platio obeštećenje od 25.000 evra, ali se tim plasirao u Ligu šampiona. Ilić je branio tokom celih kvalifikacija i bio akter čuvene penal serije sa Anderlehtom, u kojoj su Belgijanci promašili čak tri udarca sa bele