Putin za primirje uz uslove, Zelenski odgovor nazvao manipulativnim

Rusija se slaže sa prekidom vatre u Ukrajini, ali bi to trebalo da dovede do „trajnog mira i uklanjanja osnovnih uzroka ove krize“, rekao je predsednik te zemlje Vladimir Putin.

Tokom konferencije za medije u četvrtak, 13. marta, Putin se zahvalio predsedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu što je posvetio „toliko“ pažnje postizanju rešenja u Ukrajini. Kaže da se Rusija slaže sa predlogom za prekid vatre. „Slažemo se sa predlogom o prekidu neprijateljstava, ali to bi trebalo da dovede do trajnog mira i otkloni osnovne uzroke ove krize“, rekao je, ali nije precizirao koji su. „Bilo bi dobro“ za Ukrajinu da dođe do 30-dnevnog