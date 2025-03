Studenti u blokadi: Protest počinje u 16 časova ispred Skupštine Srbije

Studenti koji blokiraju fakultete na Univerzitetu u Beogradu objavili su da sutrašnji protest počinje u 16 časova ispred Skupštine Srbije.

"Satnica okupljanja na lokacijama širom grada odakle će biti organizovane šetnje ka zgradi Skupštine biće objavljena uskoro", istakli su studenti na svojim Instagram nalozima blokiranih fakulteta. Oni su prethodno pozvali sve da se zajedno okupe i dočekaju kolege koje pešače i voze bicikl iz svih krajeva Srbije. Doček će biti organizovati večeras, 14.