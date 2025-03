Ona je otkrila stravičan zločin u Čačku: Sin ubio roditelje, došla do krvavog stana pa pozvala policiju (Foto)

Supruga osumnjičenog za dvostruko ubistvo u Čačku je prijavila strašan zločin.

U Čačku je izvršeno dvostruko ubistvo za koje je osumnjičen M.B. i on je uhapšen u selu Svračkovci kod Gornjeg Milanovca. Zločin je prijavila njegova supruga kada je došla do stana njegovih roditelja u naselju Ljubićki kej u Čačku u Ulici Danice Maksimović. Ni njen suprug, osumnjičen za ubistvo svojih roditelja, ni oni se nisu javljali na telefon. Kada je stigla do stana, kucala je, ali se niko nije javio. Oko ponoći, u panici, pokucala je kod komšije koje su je