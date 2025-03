"Je: L' nekom loše?" Dačić demonstrirao kako radi uređaj za koji opozicija tvrdi da je bio "zvučni top" na protestu u Beogradu: Ova dva poseduje MUP (foto, video)

Ivica Dačić, ministar policije, pokazao je novinarima na parkingu Palate Srbije vozilo žandarmerije i uređaj za koji je opozicija optužila policiju da ga je koristila kao zvučni top na protestu u Beogradu u subotu.

Kako je rekao, sto puta je objavljeno u medijima, da smo "mi nabavili određene uređaje 2021. godine". - I da se ti uređaji u našoj policiji mogu koristiti i koriste se razne vrste uređaja za pojačavanje zvuka radi upozorenja javnom skupu, učesnicima javnom skupu. Ne mora to da bude javni skup, u svetu se to koristi, na primer Amerika ima to na granicama, pa ima protiv migranata, pa ima kad je reč o bezbednosti, pa za upozorenje u raznim demonstracijama, kao što se