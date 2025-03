Miroslav Aleksić otkrio gde se sve nalaze sonični uređaji po Srbiji

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić tvrdi da su zvučni uređaji nabavljeni protivzakonito i da Republika Srbija poseduje ukupno 16 soničnih uređaja, kao i da se oni nalaze u jedinicama i odredima Žandarmerije u Beogradu, Nišu, Kraljevu i Novom Sadu, Specijalnoj antiterorističkoj jedinici (SAJ) i Policijskoj upravi za grad Beograd.

Komentarišući tvrdnje predstavnika vlasti i institucija da nije upotrebljen nikakav „zvučni top“ tokom protesta 15. marta u Beogradu, Aleksić kaže da su oni vođeni principima „da li verujte svojim očima i svom osećaju ili – nama“, kao i da to nije prvi put slučaj. „Ne mogu oni ljudima koji su osetili udar i posledice toga da govore da se to nije desilo. Pa svi su to videli. Ceo svet je video šta se dogodilo, ti snimci kruže celim svetom. Pa nisu se ljudi sami od