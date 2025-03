Najstrašnije uznemiravanje porodice jedne od žrtava pada nadstrešnice

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke, mladića koji je stradao 1. novembra prošle godine prilikom pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu, dobila je sinoć uznemirujuću poruku, odnosno obrađenu fotografiju mlađeg sina koja ju je uznemirila.

Ona je ceo slučaj prijavila policiji. Majka stradalog Stefana najpre je na Fejsbuku podelila objavu koja je uznemirila javnost. – Niste me sinoć uplašili. Džaba hak, prisluškivanje, a i lociranje. Idemo dalje. Pokušali ste sa onom slikom da me uplašite? Samo ste veći bes izazvali u meni, samo se Boga plašim. A i vi imate ono sa čim ste hteli da me zaplašite. Razmislite o tome – napisala je Dijana Hrka na Fejsbuku. – U toku poziva mi je iskočila fotografije mlađeg