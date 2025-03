Teška nesreća u Kragujevcu: Kamion udario ženu, preminula na licu mesta

Pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su vozača kamiona A.

J. (46) iz Kragujevca zbog postojanja sumnje da je izvrši teško krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. On se sumnjiči da je 20. marta, oko 17 časova, upravljajući teretnim vozilom kome je bilo pridodato priključno vozilo, na pešačkom prelazu u Kragujevcu, pregazio osamdesetogodišnju ženu, koja je od zadobijenih povreda preminula na licu mesta. Vozaču teretnog vozila je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem