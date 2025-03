"To je bilo fašističko divljanje": Vučić o incidentima u Nišu: "Najavljivali su nasilje i tražili krv"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se danas dogodilo "nasilje velikih razmera" u Nišu, gde je trebalo da bude održana tribina SNS i da su "jurili i napadali ljude samo zato što drugačije misle".

- Teške povrede je zadobila Danijela Krstić, Tamara Milić za sada, ima još deset lica koja su zadobila povrede. Videćemo da li su lakše ili teže za sada. To su ljudi koji su se javili. Ono što je gore, to je da je to bilo jedno pravo fašističko divljanje - rekao je Vučić za Pink. On je istakao da "to divljanje može da uporedi sa pravim fašističkim divljanjem kao što je nekada bilo od Merijen placa do Kenis placa tridesetih godina prošlog veka, kada su razulareni