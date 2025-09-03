Vučić ponovo u izmaštanim visinama: Leteći automobili u Srbiji od decembra 2026.

Vreme pre 1 sat
Vučić ponovo u izmaštanim visinama: Leteći automobili u Srbiji od decembra 2026.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u Pekingu, prema sopstvenim tvrdnjama, imao „niz sastanaka sa zvaničnicima i predstavnicima kompanija“ tokom kojih mu je ponovo proradila mašta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo je najavio da će u Srbiji leteti automobili. Ovog puta Vučić „zna“ i tačan datum kada će automobili poleteti u Srbiji, i to će, kako je precizirao, biti 1. decembra 2026. godine. Vučić je to naveo u Pekingu, gde prisustvuje obeležavanju 80. godišnjice pobede Kine u Drugom svetskom ratu. Prema njegovim navodima, tamo je imao niz sastanaka sa zvaničnicima i predstavnicima kompanija. Vučić kaže da se razgovaralo i sa
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Besni rat Putina i Sija za koji svet još ne zna: Tramp hoće da ih "razvede", a zbog Ukrajine su došli do crvenih linija

Besni rat Putina i Sija za koji svet još ne zna: Tramp hoće da ih "razvede", a zbog Ukrajine su došli do crvenih linija

Mondo pre 50 minuta
Vučić u Kini: Šta se sve dešavalo do sada u Pekingu?

Vučić u Kini: Šta se sve dešavalo do sada u Pekingu?

Vreme pre 1 sat
Vučić se oglasio na Instagramu: Kina je danas lider u tehnologiji, industriji i vojnoj moći, rame uz rame sa SAD

Vučić se oglasio na Instagramu: Kina je danas lider u tehnologiji, industriji i vojnoj moći, rame uz rame sa SAD

Euronews pre 1 sat
Predsednik Vučić u Pekingu: Susreti s liderima i najava letećih automobila

Predsednik Vučić u Pekingu: Susreti s liderima i najava letećih automobila

Serbian News Media pre 1 sat
Važni sastanci u Kini: Predsednik Srbije u Pekingu o ključnim pitanjima za budućnost Srbije

Važni sastanci u Kini: Predsednik Srbije u Pekingu o ključnim pitanjima za budućnost Srbije

Mondo pre 2 sata
Vučić: U decembru 2026. u Srbiji će biti predstavljen leteći automobil

Vučić: U decembru 2026. u Srbiji će biti predstavljen leteći automobil

Biznis.rs pre 2 sata
Važni sastanci u Kini: Predsednik Srbije u Pekingu o ključnim pitanjima za budućnost Srbije

Važni sastanci u Kini: Predsednik Srbije u Pekingu o ključnim pitanjima za budućnost Srbije

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPekingKinaPredsednik Srbije

Politika, najnovije vesti »

Varljivi rejtinzi: Koliko sami rezultati istraživanja oblikuju javno mnjenje?

Varljivi rejtinzi: Koliko sami rezultati istraživanja oblikuju javno mnjenje?

Danas pre 36 minuta
Profesorka Jelene Kleut: Izučavaće se u udžbenicima kako studenti prave izbornu listu

Profesorka Jelene Kleut: Izučavaće se u udžbenicima kako studenti prave izbornu listu

Danas pre 41 minuta
Broj građana na skupovima: "Procene MUP-a postale predmet viceva, tužno na šta je sveden direktor policije"

Broj građana na skupovima: "Procene MUP-a postale predmet viceva, tužno na šta je sveden direktor policije"

Radio 021 pre 21 minuta
Jelena Kleut za Vreme: Izučavaće se u udžbenicima kako studenti prave izbornu listu

Jelena Kleut za Vreme: Izučavaće se u udžbenicima kako studenti prave izbornu listu

N1 Info pre 30 minuta
"Koji lider EU ne bi došao ako ga si đinping: Pozove?" Brnabić: "Da je Vučiću stalo do vlasti raspisao bi sada izbore"

"Koji lider EU ne bi došao ako ga si đinping: Pozove?" Brnabić: "Da je Vučiću stalo do vlasti raspisao bi sada izbore"

Blic pre 55 minuta