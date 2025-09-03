Vučić ponovo u izmaštanim visinama: Leteći automobili u Srbiji od decembra 2026.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u Pekingu, prema sopstvenim tvrdnjama, imao „niz sastanaka sa zvaničnicima i predstavnicima kompanija“ tokom kojih mu je ponovo proradila mašta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo je najavio da će u Srbiji leteti automobili. Ovog puta Vučić „zna“ i tačan datum kada će automobili poleteti u Srbiji, i to će, kako je precizirao, biti 1. decembra 2026. godine. Vučić je to naveo u Pekingu, gde prisustvuje obeležavanju 80. godišnjice pobede Kine u Drugom svetskom ratu. Prema njegovim navodima, tamo je imao niz sastanaka sa zvaničnicima i predstavnicima kompanija. Vučić kaže da se razgovaralo i sa