Ponovo Dan žalosti u Novom Sadu: „Novosađani kao da se navikavaju“

Zbog šesnaeste žrtve novosadske tragedije, 19-godišnjeg Vukašina Crnčevića, koji je preminuo u petak, u Novom Sada je proglašen Dan žalost.

Urednik portala 021 Zoran Strika kaže da Novosađani kao da se na to navikavaju. „Grad je ovog jutra prazna, kao što je i inače nedeljom ujutro. Ali Novosađani iza sebe imaju godiu dana učestalih dana žalosti. Kada je pala nadstrešnica, to nije bio jedini slučaj u 2024. godini. U dva navrata smo imali dane žalosti zbog različitih tragedija. Na žalost, Novosađani kao da se na to navikavaju", rekao je Strika za N1.