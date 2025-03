Policija u Opštini Zvezdara zbog sukoba građana i obezbeđenja, protest nastavljen ispred

Na stepeništu u zgradi Opštine Zvezdara u ponedeljak ujutro došlo je do sukoba između privatnog obezeđenja i opozicionih odbornika i građana, kojima je bio onemogućen ulazak na sednicu Skupštine Opštine.

U zgradu Opštine je stigla i policija posle čega se situacija smirila, a deo građana je napustio zgradu i nastavio protest ispred. Sednica je održana i pored incidenata i protesta, a policija je odbornike većine izvela iz zgrade. Na stepeništu koje vodi do skupštinske sale Opštine došlo je do koškanja i guranja građana i privatnog obezbeđenja, koje im nije dozvolilo da uđe na sednicu Skupšine Opštine (SO). Ceo hol Opštine, kao i stepenište, bilo je ispunjeno