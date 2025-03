Tuča u Opštini Zvezdara: Građani i opozicija pokušali da uđu na sednicu. Sprečilo ih privatno obezbeđenje VIDEO

U zgradi SO Zvezdara jutros je zabeleženo više incidenata, nakon što su opozicioni odbornici sa građanima pokušali da uđu na sednicu Skupštine.

Sednica je počela u 10 časova, iako opozicioni odbornici nisu uspeli da uđu. Inače, građani su još na zboru u petak doneli odluku da će se pojaviti ispred zgrade Opštine, što su i uradili. Međutim, oni su zajedno sa odbornicima opozicije pokušali da uđu na sednicu, ali im privatno obezbeđenje sa crnim kačketima i maskama na licu to ne dozvoljava. A post shared by Nova.rs portal (@nova.rs_portal) U jednom trentuku došlo je do tuče na stepeništu u zgradi opštine.