Kako smo Goran Milić i ja prokockali poslednjih 20 dolara u Atlantik Stitju

Metro nije radio, pare za taksi nismo imali pa sam ga naterao da me peške otprati do mog stana. Tih sat, dva smo dugo pričali i shvatio sam kako je on duboko u srcu 'Jugoslaven'

Goran Marković i Rajko Grlić, jedni od najvećih i najpoznatijih reditelja sa ovih prostora u rubrici “Jesi li snimio ovo” pisaće svakog ponedeljka o ljudima koji su uticali na njih, o filmovima, o Pragu, o Beogradu i Zagrebu, o Trstu i Los Anđelesu, o kulturi, o nama… Dragi Rajko, Tebe za Njujork vezuju uspomene na Maka i Bojanu, a mene na Gorana Milića. Ako se sećaš, te 1984, kada smo ti i ja bili nešto kao gostujući profesori na Kolumbija univerzitetu, Goran je