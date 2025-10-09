Od sunca do kiše u samo par dana! Evo šta nas očekuje narednih dana: Rhmz najavio veliku promenu vremena

Blic pre 2 sata
Od sunca do kiše u samo par dana! Evo šta nas očekuje narednih dana: Rhmz najavio veliku promenu vremena

Republički hidrometeorološki zavod najavio je da će u toku noći na severu Srbije biti pretežno vedro, a u ostalim predelima umereno do potpuno oblačno i suvo uz postepeno razvedravanje.

Sutra će prema vremenskoj prognozi RHMZ biti pretežno sunčano, osim u brdsko-planinskim predelima južne Srbije gde će biti umereno oblačno. Novo prolazno naoblačenje koje će sredinom dana zahvatiti Vojvodinu, u drugom delu dana proširiće se i na ostale krajeve, a slaba kratkotrajna kiša očekuje se uveče i tokom noći ponegde u severnim, zapadnim i centralnim predelima naše zemlje. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, na istoku povremeno jak. Najniža
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

U Srbiji pretežno sunčano, temperature do 20 stepeni

U Srbiji pretežno sunčano, temperature do 20 stepeni

RTV pre 49 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Bačulov o pretresu na Horgošu: „Skidali su nas do gole kože, kao da sam Al Kaida“

Bačulov o pretresu na Horgošu: „Skidali su nas do gole kože, kao da sam Al Kaida“

Danas pre 5 minuta
Vlada SAD sprema Trampovu objavu sporazuma o miru u Gazi

Vlada SAD sprema Trampovu objavu sporazuma o miru u Gazi

Beta pre 55 minuta
Sećajmo se…

Sećajmo se…

Radar pre 1 sat
Na terapiji kod predsednika

Na terapiji kod predsednika

Radar pre 59 minuta
U Srbiji pretežno sunčano, temperature do 20 stepeni

U Srbiji pretežno sunčano, temperature do 20 stepeni

RTV pre 49 minuta