Od sunca do kiše u samo par dana! Evo šta nas očekuje narednih dana: Rhmz najavio veliku promenu vremena

Republički hidrometeorološki zavod najavio je da će u toku noći na severu Srbije biti pretežno vedro, a u ostalim predelima umereno do potpuno oblačno i suvo uz postepeno razvedravanje.

Sutra će prema vremenskoj prognozi RHMZ biti pretežno sunčano, osim u brdsko-planinskim predelima južne Srbije gde će biti umereno oblačno. Novo prolazno naoblačenje koje će sredinom dana zahvatiti Vojvodinu, u drugom delu dana proširiće se i na ostale krajeve, a slaba kratkotrajna kiša očekuje se uveče i tokom noći ponegde u severnim, zapadnim i centralnim predelima naše zemlje. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, na istoku povremeno jak. Najniža