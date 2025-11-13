Četvrti dan štrajka glađu Jaćimovića: Molio sam Milana da prekine, on je moje dete i duša mi se cepa

Milomir Jaćimović i njegov sin Milan (16) četvrti dan štrajkuju glađu u Novom Sadu ispred Banovine, a njegovi zahtevi su da mu se vrate autobusi koje mu je oduzela policija, kao i da mu se ponište novčane kazne za koje kaže da su mu izrečene nezakonito.

Rano jutros, iz zgrade Banovine je izašlo nekoliko žena, za koje se pretpostavlja da su tu zaposlene, i poskidale su transparente i poruke podrške koje su novosadski srednjoškolci okačili na privremenu ogradu postavljenu ispred stepeništa zgrade, gde se nalazi Jaćimovićev šator. Ispred šatora smo zatekli desetak građana koji su došli da pruže podršku autoprevozniku. Pored ovih ljudi, Jaćimovićima su stalno prilazili građani koji su u prolazu kako bi ih pozdravili.