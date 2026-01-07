Oko 900 potrošača na području Knića bez struje, problemi i oko Mionice

Glas Šumadije pre 1 sat  |  Jovanka Nikolić
Oko 900 potrošača na području Knića bez struje, problemi i oko Mionice

Na području Šumadije od 15 časova počela je da pada ledena kiša, a zatim suv, ledeni sneg, koji se zadržava na kolovozu, zbog čega su ekipe Preduzeća za puteve (PZP) Kragujevac na terenu sa 21 kamionom i saobraćajnice posipaju agregatima.

Kako je Beti rekao dežurni u PZP Ivan Kuzmanović, ekipe su na terenu od noćas oko tri sata kada su počele prve padavine, pa ponovo danas od 14 časova. Svi putevi prvog i drugog prioriteta u Šumadiji i delu Pomoravlja su prohodni. Posipaju se solju, rizlom ili mešavinom, kazao je Kuzmanović. On je napomenuo da se vozačima nalaže oprez i vožnja prilagođana uslovima na putevima. Ekipe PZP-a će nastaviti sa dežurstvima prema „trećem stepenu pripravnosti“, budući da će
