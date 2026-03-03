Održan sastanak poljoprivrednika koji protestuju i šefa kabineta ministra poljoprivrede

 Član Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja Predrag Veljković rekao je večeras da je održan sastanak udruženja koja su u protestu i blokiraju puteve u Srbiji sa šefom kabineta ministra poljoprivrede Markom Saranovcem na kome je dogovoreno da će mlekare nastaviti sa otkupom mleka.

Veljković je rekao novinarima da je posle sastanka sa šefom kabineta ministra poljoprivrede, koji je trajao pet sati, obećano da će sve mlekare nadoknaditi pet dinara razlike za mleko koje su otkupile u prethodnom periodu, da nema više prekida otkupa mleka i da će mlekare ubuduće morati proizvođačima mleka da daju otkazni rok od 15 do 30 dana za prestanak otkupa mleka i isti takav rok za uvođenje niže cene mleka.

"Tako da više neće moći mlekare da nam uveče jave da sutra neće otkupljivati mleko i da cene mleka obore preko noći", rekao je Veljković.

Na sastanku je dogovreno i da će biti uvedeni prelevmani i povećane carine na uvoz mleka u prahu.

Veljković je dodao da su posle sastanka sa šefom kabineta ministra poljoprivrede Saranovcem poljoprivrednici večeras povukli blokade, koje su prethodnih dana trajale po 24 časa, u Konarevu, Vitanovcu i Zaklopači i da je u totalnoj blokadi još samo Ibarska magistrala u selu Miločaj kod Kraljeva.

On je istakao da večeras očekuju poziv od vlade Srbije za sastanak na kome će se razgovarati o zahtevima poljoprivrednika zbog kojih su 11. februara stupili u protest.

(Beta, 03.03.2026)

